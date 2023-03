Jaylen Brown dénonce des fans des Celtics “problématiques”

Comme dans notre société, le racisme reste un fléau présent dans le monde du sport. Ces dernières années, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer certains comportements haineux autour des Boston Celtics. Notamment Jaylen Brown.

Encore en 2023, l'arrière des Celtics n'a pas mâché ses mots pour fustiger des attitudes racistes autour de l'équipe. Avec la volonté de faire bouger les lignes grâce à ses interventions, Brown a déploré cette réalité.

"Si j'ai connu de mauvaises expériences ? Oui, mais j'ai à peu près tout bloqué. Ce n'est pas toute la base de supporters des Celtics. Mais il y a clairement une partie des fans, au sein de la Celtic nation, qui reste problématique. Si tu as un mauvais match, ils vont tout de suite t'attaquer sur ta personne.

Je pense définitivement qu'il y a un groupe, ou plusieurs personnes, de la Celtic nation qui est extrêmement toxique. Ils ne veulent pas voir les athlètes prendre la parole. Ils veulent juste nous voir jouer, les divertir et ensuite rentrer chez nous. Et pour moi, c'est un problème", a soufflé Jaylen Brown pour le New York Times.