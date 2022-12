Jayson Tatum et Jaylen Brown comparés à Jordan et Pippen

Comparés à Michael Jordan et Scottie Pippen, Jayson Tatum et Jaylen Brown restent humbles, mais n'oublient pas les critiques.

Jayson Tatum et Jaylen Brown forment l’un des meilleurs duos de la NBA, si ce n’est le meilleur. C’est un fait. Le tandem des Boston Celtics, qui n’a pas toujours fait l’unanimité, brille aujourd’hui aux yeux de tous.

Si la franchise du Massachusetts dispose actuellement du meilleur bilan de la ligue (25-10), c’est d’abord grâce à ses deux stars. Sur les bases d’une saison MVP, Tatum tourne à 31,1 points, 8,1 rebonds et 4,1 passes par match depuis la reprise. Dans son rôle de lieutenant et spécialiste de la défense, Brown affiche pour sa part des moyennes de 27 points, 7,2 rebonds et 3,4 passes.

Les performances de ce duo poussent les fans aux comparaisons les plus élogieuses. La dernière en date : Michael Jordan et Scottie Pippen. Interrogé sur ce parallèle par un journaliste, Jayson Tatum reste humble, en faisant comprendre qu’il n’a pas oublié les critiques.

"L’année dernière, vous vouliez transférer l’un d’entre nous. Maintenant, vous nous comparez à Mike et Scottie. Nous ne sommes pas aussi mauvais que ce que vous disiez, mais nous ne sommes pas aussi bons que Mike et Scottie", a répondu l’ailier.

Il est clairement beaucoup trop tôt pour mettre Brown et Tatum dans la même catégorie que les deux légendes des Chicago Bulls. Jordan et Pippen étaient les leaders de l’une des meilleures équipes de l’Histoire et ont remporté six bagues de champions ensemble. C’est tout ce que l’on peut souhaiter aux deux joueurs des Celtics, mais ils en restent très loin à l’heure actuelle.

