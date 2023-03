Kyrie Irving, Jaylen Brown épingle encore les Nets !

En novembre dernier, Kyrie Irving s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle polémique. Ecarté pour avoir fait la promotion d'un documentaire à caractère antisémite, le meneur avait été contraint, par les Brooklyn Nets, à remplir plusieurs conditions afin de retrouver les parquets.

A l'époque, Jaylen Brown n'avait pas hésité à soutenir l'actuel joueur des Dallas Mavericks. Vice-président du syndicat des joueurs, l'arrière des Boston Celtics avait dénoncé la gestion des Nets. Et 5 mois plus tard, le talent de 26 ans n'arrive pas à comprendre comment Brooklyn a pu se permettre une telle procédure.

"Il s'agit de mon boulot en tant que vice-président du syndicat. Le syndicat est supposé être une entité afin de protéger les joueurs, surtout leurs droits et leur liberté d'expression. J'avais le sentiment que ce que les Brooklyn Nets ont fait - et je pense toujours la même chose -, c'était inapproprié.

On a quasiment assisté à une demande de rançon publique. Dans un sens où il existait une liste de demandes pour lui permettre de revenir au jeu. Il s'agissait d'une violation de notre CBA. Une violation d'un accord et on a fait comme si de rien n'était", a fustigé Jaylen Brown pour The Ringer.