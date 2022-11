Suspendu pour avoir fait la promotion d'un documentaire à caractère antisémite, Kyrie Irving n'a toujours pas reçu le feu vert des Brooklyn Nets afin de retrouver les parquets. Le propriétaire de la franchise Joe Tsai a indiqué que le meneur avait encore "du travail à effectuer" pour revenir. Une sortie qui a interpellé Jaylen Brown.

Vice-président du syndicat des joueurs, l'arrière des Boston Celtics a déjà contesté la sanction du natif de Melbourne. Notamment par rapport à la liste des conditions imposées à l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers pour revenir sur le terrain.

Et encore une fois, Brown a demandé des comptes à Tsai par rapport à sa gestion de ce dossier.

"Pour moi, la réponse de Tsai est inquiétante. Il n'a pas dit que l'organisation travaillait avec Kyrie pour lui permettre de revenir. Il a dit que Kyrie avait encore du travail à faire. Et je pense que notre société, dans son intégralité, a en réalité encore du travail à faire, notamment Joe Tsai.

On est en 2022. On a simplement besoin de 10 minutes pour voir les propriétaires des entreprises, leurs associés et ce qu'ils font (une référence à des liens de Tsai au massacre des Ouïghours en Chine, ndlr).

Je suis le vice-président du syndicat. Et c'est une partie de mon boulot de protéger les joueurs légalement. Et voir Phil Knight (père fondateur de Nike, ndlr) condamner Kyrie, et voir Joe Tsai dire qu'il a encore du travail à faire... Je pense qu'il est temps pour une conversation plus large.

Il s'agit toujours d'une suspension indéterminée. Il a déjà manqué 5 ou 6 matches (7, ndlr), combien encore ? Il y a autre chose derrière ? La situation est plus importante ? Une conversation plus importante est-elle nécessaire ? Nous devons avoir des réponses.

En tout cas, j'aimerais savoir ce que Joe Tsai veut dire avec cette sortie. Je suis curieux de le savoir", a lancé Jaylen Brown face à la presse.