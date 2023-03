Jaylen Brown a vraiment douté des Celtics face aux rumeurs KD

L'été dernier, Jaylen Brown a fait l'objet de nombreuses rumeurs. On le sait, les Boston Celtics l'ont proposé aux Brooklyn Nets pour récupérer Kevin Durant. Mais face à la gourmandise des dirigeants des Nets, la franchise du Massachussetts a finalement abandonné cette piste.

Pendant plusieurs jours, l'arrière se trouvait cependant dans le flou. Dans l'incertitude par rapport aux intentions des Celtics, Brown a décidé de prendre les choses en mains. Comment ? En appelant son président Brad Stevens et son coéquipier Jayson Tatum.

"KD et JT sont amis. Ils s'entraînaient ensemble et tout ça. Donc je ne savais pas vraiment ce qu'il se passait. Je n'étais pas sûr de la direction choisie par l'organisation. Après cette réunion et cette discussion, nous étions tous sur la même longueur d'onde.

Pour autant, les actions réalisées pendant cette période ne donnaient pas l'impression de suivre la direction prise par la franchise. Je ne sais pas. C'était difficile à dire en tout cas", a lancé Jaylen Brown pour The Ringer.