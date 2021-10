Jaylen Brown encore perturbé physiquement par le Covid-19

Jaylen Brown a du mal à enchaîner sur ce début de saison. Capable de réaliser de grandes performances (46 et 30 points), l'arrière des Boston Celtics se montre cependant irrégulier avec aussi des prestations à 9 et 13 points.

De son côté, le joueur de 25 ans a une explication à son inconstance : le Covid-19. Testé positif avant le coup d'envoi de cet exercice, le natif d'Alpharetta ressent encore des effets indésirables sur le plan physique.

"Si je ressens encore les effets ? Je pense que oui. J'ai remarqué sur les derniers jours - il a eu quoi 4 matches ? - que mon corps ne récupérait pas de la même manière. J'ai parlé de ça à notre staff médical.

A un moment, je me sens bien. Et puis, au lieu de jouer un match, j'ai l'impression d'en avoir joué trois. Je suis habitué à ce que mon corps réagisse et récupère beaucoup plus vite. Je sais que je viens d'avoir 25 ans, mais ça ne peut pas être ce à quoi ça ressemble de l'autre côté.

Pour l'instant, j'ai été irrégulier. Je pense qu'il s'agit d'une évidence. Mais mon corps ne se sent pas comme avant", a insisté Jaylen Brown face à la presse.