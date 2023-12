Jaylen Brown se sent au sommet de son art !

Depuis le début de la saison, l'arrière des Boston Celtics Jaylen Brown se sent à son meilleur niveau en carrière.

Avec un bilan de 15 victoires et 5 défaites, les Boston Celtics se trouvent à la première place de la Conférence Est. De bons résultats obtenus avec un excellent Jayson Tatum et un collectif particulièrement impressionnant. Et Jaylen Brown dans tout ça ?

Après la signature d'un contrat XXL cet été, l'arrière réalise également de bonnes performances. Malgré une baisse de ses statistiques, le joueur de 27 ans reste impactant au sein du jeu des Celtics.

Et de son côté, Brown ne s'est jamais senti aussi fort.

"J'ai l'impression que des deux côtés du parquet, je joue le meilleur basket de ma vie. J'ai l'impression d'être un joueur différent. Bien sûr, j'ai toujours la même énergie. Je suis toujours aussi agressif, mais je vois le terrain, je fais les bonnes lectures, j'essaie d'impliquer les autres en même temps.

Nous avons beaucoup de joueurs qui devront apporter leur contribution. Je veux toujours maintenir mon agressivité parce que c'est une partie de ce que je suis, mais aussi trouver ces gars dans l'espace, au bon moment, avec de bonnes passes, ce qui leur permet de jouer librement et avec confiance", a jugé Jaylen Brown pour The Athletic.

Collectivement, Jaylen Brown a effectivement facilité les intégrations de certains nouveaux, notamment Kristaps Porzingis. Et individuellement, il connait une vraie montée en puissance au fil des semaines.

