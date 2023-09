Jayson Tatum croit toujours en son duo avec Jaylen Brown

Jayson Tatum a de grandes ambitions avec les Boston Celtics. A 25 ans, l'ailier a l'objectif de s'imposer parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise du Massachussetts. Pour y parvenir, l'ancien de Duke va devoir trouver la bonne carburation avec son premier lieutenant : Jaylen Brown.

Malgré une progression intéressante ces dernières années, ce duo n'a pas toujours fait l'unanimité. Certains observateurs doutent d'ailleurs sérieusement de la réussite, au plus haut niveau, de cette association.

De son côté, Tatum n'a aucun doute sur son tandem avec Brown.

"J'ai encore 25 ans et il en aura 27 dans deux mois. Nous sommes loin d'être parfaits. Nous n'aurons jamais le crédit que nous méritons tant que nous n'aurons pas gagné un titre. C'est le but ultime.

Mais on ne peut pas passer sous silence tout ce que nous avons accompli au cours des six années, où nous avons été coéquipiers à un très jeune âge. Nous avons participé aux Playoffs chaque année, nous nous sommes améliorés.

Oui, il nous a fallu du temps pour comprendre comment nous pouvions être aussi spéciaux que possible et comment nous pouvions coexister et le faire ensemble. Je sais que tout le monde dit : 'ils se relaient'. J'ai l'impression que nous sommes arrivés à un stade où nous nous nourrissons les uns des autres", a jugé Jayson Tatum pour The Messenger.

Cet été, les Celtics ont réalisé un choix fort avec la prolongation de Brown pour 304 millions de dollars sur 5 ans. Bien sûr, un trade reste possible. Mais Boston croit donc également en eux...

