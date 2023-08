Jayson Tatum a essayé de convaincre Lillard de venir à Boston

Le mois de septembre va débuter et Damian Lillard est toujours un joueur des Portland Trail Blazers. La donne n'a pas vraiment changé et le meneur All-Star est toujours déterminé à rejoindre le Miami Heat. C'est en tout ce qu'il réclame au General Manager Joe Cronin, en insistant sur le fait qu'il n'est pas intéressé par d'autres destinations pour le moment. Dans le podcast basket de The Oregonian, Marc J. Spears d'ESPN a expliqué cette semaine que certains amis de "Dame" dans la ligue essayaient pourtant de le faire changer d'avis et de l'inciter à être plus ouvert à l'idée de ne jouer ailleurs qu'à South Beach. C'est le cas de Jayson Tatum, avec lequel Lillard a été sacré champion olympique il y a deux ans à Tokyo.

"Je sais que Jayson Tatum a appelé Damian Lillard et a tenté de l'influencer, mais toute son attention reste tournée vers Miami", affirme Spears.

Tant que le Heat ne proposera pas d'offre supérieure à celle qui a déjà été formulée, la situation n'évoluera probablement pas. Lillard est sous contrat et, malgré la promesse des Blazers d'essayer de lui trouver la porte de sortie qu'il désire, ils n'ont absolument aucun intérêt à le transférer à bas prix et à ne pas écouter d'éventuelles offres venues d'ailleurs.

On imagine que les fans des Celtics ne seraient pas contre un trio composé de Damian Lillard, Jayson Tatum et Jaylen Brown, mais à l'heure qu'il est, cela semble compliqué.

Top 10 : Les meilleurs duos de moins de 25 ans en NBA