C'est officiel : Jaylen Brown a signé un nouveau contrat avec Boston, le plus juteux de l'histoire de la NBA.

On se disait que les choses traînaient un peu et qu'il y avait peut-être anguille sous roche. Finalement, la logique a été respectée. Jaylen Brown sera toujours un joueur des Boston Celtics la saison prochaine. Mieux, il est désormais détenteur du plus gros contrat jamais signé dans l'histoire de la NBA. Rien que ça !

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Brown a paraphé un contrat supermax de 304 millions de dollars sur 5 ans. Le deal est entièrement garanti et ne comporte aucune player option. Jaylen Brown a même réussi à inclure un trade kicker qui lui permettra de recevoir une compensation si Boston venait à le transférer au cours de son bail.

Les Celtics vont donc se présenter sur la ligne de départ à la rentrée avec Jayson Tatum et Jaylen Brown verrouillés ensemble au minimum jusqu'en 2025 (Tatum dispose d'une player option pour 2026). Les ambitions de la franchise du Massachusetts sont forcément importantes à l'Est et pour tenter de ravir la couronne de champion NBA aux Denver Nuggets.

Jaylen Brown, qui fêtera ses 27 ans en octobre, a parfois donné l'impression de ne pas se sentir totalement épanoui ou en phase avec les fans des Celtics. Sur le terrain, en revanche, il est devenu un All-Star incontournable et un joueur à la régularité métronomique. La saison dernière, il tournait à 26.6 points, 6.9 rebonds et 3.5 passes de moyenne à 49.1%. Depuis la saison 2019-2020, l'ancien ailier de la fac de Cal a en revanche toujours manqué au moins 15 matches de saison régulière.

