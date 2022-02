Jayson Tatum, 32,6 millions de dollars perdus et un coup de gueule !

Malgré une belle saison 2020-2021, Jayson Tatum n'a pas figuré dans les équipes All-NBA. Un détail sans importance ? Pas vraiment. Prolongé pour 163 millions de dollars sur 5 ans en novembre 2020, l'ailier pouvait toucher un bonus estimé à 32,6 millions de dollars avec cet accomplissement.

Et forcément, louper un tel chèque, ça laisse de gros regrets. Lors du podcast de JJ Redick, le jeune talent de 23 ans a poussé un gros coup de gueule par rapport à ce fonctionnement, avec un vote pas toujours très juste.

"Il n'y a pas de critères établis pour les votants afin de justifier leurs votes. Tout se retrouve basé sur l'opinion... C'est comme : 'eh bien, vous savez, j'aime ce gars-là un peu plus'. Je m'en souviens, l'année dernière, j'ai laissé tout ça m'affecter une seule fois.

Quand je me trouvais en Playoffs, peut-être qu'on venait de les finir, les gens dévoilaient leurs bulletins All-NBA dans les médias. Moi, j'avais 30 millions de dollars en jeu. Et je me souviens avoir entendu une personne dire : 'je suis pas fan de sa sélection de tirs, donc je ne peux pas le mettre dans mon bulletin All-NBA'.

J'étais vraiment déconcerté", a ainsi soufflé Jayson Tatum.