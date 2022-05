Jayson Tatum a rendu un bel hommage à Kobe dans le game 7

Les Celtics et les Lakers se détestent cordialement depuis des générations, après des luttes de haut vol en Finales pour faire des deux franchises les plus titrées de l'histoire de la NBA. Jayson Tatum est finalement celui qui a ramené une sorte d'équilibre dans la Force et qui a construit un pont entre les deux équipes. Tatum, initialement fan des Lakers durant son enfance, est devenu le joueur emblématique de Boston, au point d'emmener les Celtics en Finales NBA pour la première fois depuis 12 ans.

Jayson Tatum est aussi et surtout un immense fan de Kobe Bryant, avec lequel il avait commencé à travailler avant la mort tragique de l'icône de L.A. Afin de lui rendre hommage et sans doute de convoquer un peu de Mamba Mentality supplémentaire, l'ailier All-Star s'est présenté au game 7 contre le Heat avec un brassard purple and gold sur lequel figurait le numéro 24.

Tatum a en effet été plutôt bon dans ce game 7, avec 26 points, 10 rebonds, 6 passes et 2 contres, pour décrocher au passage le trophée Larry Bird du MVP de la finale de la Conférence Est.

"Just to have something to show him in the biggest game of my career so far." 💜💛

Jayson Tatum discusses drawing inspiration from Kobe Bryant after winning the first-ever Larry Bird Trophy awarded to the Eastern Conference Finals MVP. pic.twitter.com/EIkMT6zqlD

— NBA (@NBA) May 30, 2022