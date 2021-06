Comment Jayson Tatum a perdu 25 millions à cause d’un système de vote périmé

Jayson Tatum pouvait signer une extension plus massive s’il avait été nommé dans l’une des trois teams All-NBA cette saison.

Les trois All-NBA ont été rendues publiques hier soir et Jayson Tatum n’y figure pas. Pourtant, le jeune ailier des Boston Celtics, excellent cette saison, a terminé avec plus de votes que Kyrie Irving (69 contre 61). Mais ça n’a pas suffit. Parce que le système est fait de telle manière que chaque équipe type se constitue de deux guards, deux forwards et un pivot.

Les votants ont classé Paul George comme un Forward et c’est donc lui qui prend la place de Tatum. Du coup, même avec moins de voix, Irving récupère la place dans le troisième cinq. Un raisonnement obsolète dans la NBA actuelle. Les positions ne plus aussi définies. De la même manière, Joel Embiid, deuxième du MVP, n’est même pas dans la première team vu qu’il y a déjà un autre pivot, Nikola Jokic.

Anodin a priori. Sauf que ça a une conséquence directe pour Jayson Tatum. Il aurait pu prétendre à une extension au super max – lui qui a prolongé pour 185 millions sur cinq ans lors de la dernière intersaison – s’il avait été nommé dans l’un des trois cinq. Et ça représente un manque à gagner de 25 millions de dollars quand même…

