Les 5 All-NBA sont connus, Luka Doncic va pouvoir signer son super max

La NBA a désigné ses trois équipes types de la saison écoulée et la présence de Luka Doncic a une incidence sur son avenir.

Les Dallas Mavericks vont pouvoir tester la fidélité de Luka Doncic dès cet été. Le joueur, qui serait en froid avec l’un des dirigeants proches de Mark Cuban, est éligible à une extension record de 201 millions sur cinq ans. En effet, il y a le droit après avoir été nommé dans l’un des trois cinq All-NBA cette saison.

Le Slovène figure même dans la première équipe type en compagnie de Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Kawhi Leonard. Le deuxième cinq est lui composé de Chris Paul, Damian Lillard, LeBron James, Julius Randle et Joel Embiid. Enfin, la troisième équipe comporte Kyrie Irving, Bradley Beal, Jimmy Butler, Paul George et Rudy Gobert.

Parmi les principaux absents on notera tout de même Donovan Mitchell et Devin Booker, dont les franchises ont terminé avec les deux meilleurs bilans de la saison régulière. Mais aussi Jayson Tatum, James Harden – qui a joué seulement un match de moins que LeBron James – ou Kevin Durant.

Pour en revenir à Doncic, il avait fait comprendre qu’il accepterait évidemment la prolongation des Mavericks si elle lui était proposée. Ça ne sera qu’une formalité a priori.

