L’avenir de Luka Doncic à Dallas en péril à cause d’un ex-parieur professionnel ?

Sauf énorme surprise, Luka Doncic va signer une prolongation de son contrat rookie à hauteur de 200 millions sur 5 ans avec les Dallas Mavericks. Pour autant, la relation entre le Slovène et une partie du front office des Mavs ne serait pas aussi idyllique que l'on pourrait le croire. Un article de The Athletic, donc une source très sérieuse, évoque des tensions entre le franchise player et plusieurs membres de l'organisation.

Tout se passe bien avec Mark Cuban, le propriétaire, et aucune vraie tension n'est apparue avec Rick Carlisle, le head coach. En revanche, un personnage un peu lunaire disposerait d'un pouvoir important au sein de la franchise et ça ne plairait pas du tout à Doncic. Selon Tim Cato et Sam Amick, Haralabos Voulgaris, connu des habitués de The Ringer (ex-Grantland) comme parieur professionnel, est un peu trop présent au goût de Luka Doncic.

Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic réunis : Le duo qui terrifiait la NBA

Embauché en 2018 en tant que "directeur de la recherche quantitative et du développement", Voulgaris exercerait des fonctions avec bien plus de responsabilités depuis son arrivée. The Athletic affirme qu'il est le membre de la franchise avec le plus d'influence au sein du front office et est à l'origine de la plupart des transactions effectuées par les Mavs depuis 2 ans.

L'intéressé irait même jusqu'à préparer des compositions d'équipe et des rotations pour Rick Carlisle sur certains matches. Cette omniprésence pourrait ne pas poser trop de problème si le courant passait bien avec Luka Doncic. Or, une scène survenue lors d'un match contre Golden State en février dernier a interpellé du monde en interne.

Après une perte de balle de Doncic, Voulgaris aurait tenté de donner des conseils à l'intéressé depuis son siège à quelques mètres du banc texan. Notamment celui de se calmer, gestes à l'appui. La réponse de l'ancien Madrilène : "Putain, ne me dis pas de me calmer !".

Les sources utilisées par The Athletic au sein de la ligue indiquent qu'il y a bien une crainte au sein des Mavs que Luka Doncic ne se voit pour le moment pas à Dallas sur le très long terme. Les curiosités hiérarchiques au sein de la franchise seraient à l'origine de ce mécontentement, dont on imagine qu'il a fuité en provenance du camp Doncic juste avant les discussions autour de sa prolongation, afin de pouvoir négocier certains paramètres.

On peut supposer que Doncic veut être sûr de pouvoir avoir son mot à dire et une possible pression à exercer dans les années à venir s'il souhaite que l'organigramme change quelque peu. A commencer par le banc de touche, si Rick Carlisle continue d'écouter Voulgaris au moment de composer son équipe et de préparer ses systèmes...

Pas de danger dans l'immédiat a priori, mais de vraies réponses à apporter de la part des Mavs, qui ne peuvent pas se permettre de voir celui qui doit reprendre le flambeau de Dirk Nowitzki pendant 20 ans être mécontent.

Luka Doncic, « une copie conforme de Larry Bird »... en plus fort ?