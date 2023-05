Jayson Tatum, une première possession qui a tout changé

Les Boston Celtics ont peut-être perdu le Game 7 tant attendu contre le Miami Heat dès la première minute de jeu. Parce qu'il n'a fallu que quelques secondes pour que Jayson Tatum se blesse à la cheville avant même qu'une équipe ne marque un panier. L'ailier All-Star, courageux, a serré les dents pendant 42 minutes mais en étant évidemment diminué. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'il ne jouait pas à 100%. Il boîtait, il peinait à faire la différence en attaque (13 tirs tentés, 14 points) et il lui devenait quasiment impossible de défendre en homme à homme.

« C’est frustrant d’avoir été l’ombre de moi-même. J’avais du mal à bouger. C’est frustrant. Sur la première action », regrettait l’intéressé.

Sans lui, les Celtics se sont retrouvés sans première option offensive et avec peu de joueurs capables de créer. Jaylen Brown a bien essayé de prendre le relais mais l'autre All-Star de l'équipe est passé complètement à côté de son match. Il a raté 15 de ses 23 tentatives, dont 8 sur 9 derrière la ligne à trois-points, et il a perdu 8 ballons.

Jayson Tatum va maintenant pouvoir se reposer, se soigner et tenter de revenir plus fort l'an prochain. Mais il risque de repenser souvent à ces playoffs, cette opportunité gâchée et cette fichue blessure qui l'a empêché de tenir son rang lors du match le plus important de sa saison.

CQFR : Miami créé l’exploit et rejoint Denver en Finales NBA