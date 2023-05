Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Celtics : 103-84

Boston Celtics 3-4 Miami Heat

La peur du vide et d'une élimination historique en terre hostile après avoir mené 3-0 ? Le Heat ne connait pas. Miami a réussi l'exploit de remporter le game 7 de la finale de la Conférence Est face à Boston, alors que tout indiquait que les Celtics étaient en mesure d'aligner une quatrième victoire de suite. La franchise floridienne a fait mieux que de ne pas trembler. Elle a dominé et annihilé Boston sur son parquet, devant un TD Garden choqué par ce spectacle. C'est finalement ça, la plus grosse surprise. Miami a attaqué fort et n'a jamais relâché l'étreinte, pour l'emporter de 19 points sans que ce soit un score flatteur.

Erik Spoelstra et Jimmy Butler avaient annoncé la couleur en déclarant que leur équipe trouverait le moyen de gagner le game 7 quoi qu'il advienne. Ils ont tenu parole et n'ont pas gâché les billets d'avion entre Boston et Denver que le Heat avait réservé pour se persuader que le coup était jouable. Miami va bien être la deuxième tête de série n°8 de l'histoire à disputer des Finales NBA après New York en 1999.

Le facteur stress a évidemment pénalisé Boston, qui a shooté à 39% au global et à 21% à 3 pts (9/24), mais il faut aussi et surtout saluer le sérieux et l'implication en défense de tout le groupe de Spoelstra. Limiter une équipe avec la force de frappe des Celtics à 84 points à domicile et dans un game 7, c'est très, très fort. Bam Adebayo (12 pts, 10 rbds, 7 pds), Kyle Lowry (+26 de +/- !) et les autres peuvent être fiers.

- Du 1er quart au buzzer final, les moments où on a senti Miami ne serait-ce qu'un peu en danger se comptent sur les doigts de la main, pour ne pas dire sur un seul doigt... Boston a démarré comme il faut en prenant cinq points d'avance, mais un 14-4 dans la foulée les a tétanisés et on ne les a que rarement vu sous les 10 points de retard par la suite. Comme lors du match précédent et en début de série, le Heat a été magnifique à 3 points : 14/28 (50%).

- Jimmy Butler a été élu MVP de la finale de l'Est, un trophée auquel on n'est pas encore forcément habitué. Franchement, on l'aurait bien donné à Caleb Martin. A nouveau lancé dans le cinq, l'ailier du Heat a été phénoménal dans l'exécution et parfait dans la débauche d'énergie, du coup d'envoi jusqu'à la fin. Avec 26 points, 10 rebonds et 3 passes à 11/16, Martin a été létal. Il fallait bien cette aide-là à Butler qui, s'il n'a pas parfaitement réglé la mire après des dernières sorties maladroite, a retrouvé son agressivité offensive et son leadership des deux côtés du terrain : 28 points, 7 rebonds et 6 passes à 12/28 pour "Jimmy Buckets".

- Jayson Tatum s'est tordu la cheville assez salement sur la première action du match et a dû serrer les dents pendant 42 minutes, pour finir avec 14 points, 11 rebonds et seulement 13 tirs pris. On était loin de son carton phénoménal dans le game 7 de la série précédente... Dans ces cas-là, Jaylen Brown et les autres sont généralement invités à prendre le relais, mais Brown (19 pts), Derrick White (18 pts) ont été les seuls à atteindre la barre des 10 points, sans pour autant sortir le match de leur vie.

- Il y a un an quasiment jour pour jour, au sortir de l'élimination contre ces mêmes Celtics en finale de Conférence, Jimmy Butler s'était montré prophétique : "On avait ce qu'il fallait pour gagner cette année. L'année prochaine on aura aussi ce qu'il faut. On se retrouvera dans la même position et cette fois, on gagnera". Jimmy, si tu as les numéros du loto au passage, on veut bien...

- Pas facile de se projeter après une série aussi épuisante émotionnellement, mais l'affiche des Finales NBA 2023 est désormais connue. Le Miami Heat se rendra à Denver pour le game 1. On imagine que les diffuseurs et la NBA font un peu la tronche de voir que ni les Lakers, ni les Celtics, ni les Warriors ne seront présents pour booster les audiences grâce à leur fanbase, mais sportivement l'opposition s'annonce passionnante.