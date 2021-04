Game winner : Jayson Tatum, encore plus clutch que Damian Lillard !

Personne ne veut affronter les Portland Trail Blazers dans les fins de matches serrées. Parce que les joueurs de Terry Stotts ont la recette pour prendre le dessus dans les moments les plus chauds. Surtout, ils peuvent compter sur Damian Lillard, la star la plus « clutch » de la ligue. Mais hier soir, le meneur All-Star a été vaincu par Jayson Tatum. L’ailier des Boston Celtics s’est sublimé en deuxième période pour porter son équipe vers un troisième succès consécutif (116-115).

Et c’était tendu ! Si les Celtics ont gardé le contrôle, ils ont subi les assauts répétés des Blazers dans les dernières minutes. Jusqu’au buzzer final en réalité. Avec une possession cruciale, justement monopolisée par Tatum. Alors qu’il restait à peine une dizaine de secondes à jouer, le jeune homme a pris ses responsabilités en défiant la défense adverse. Il s’est recentré dans l’axe avec un side step pour dégainer à trois-points par-dessus son vis-à-vis. Bingo. Un tir primé qui a donné de l’air à son équipe (116-112).

Lillard et ses camarades n’ont pas lâché pour autant. Norman Powell redonnait de l’espoir sur l’action suivante en claquant lui aussi un panier à trois-points en sortie de temps mort. De quoi revenir à une longueur. Marcus Smart a alors été envoyé sur la ligne des lancers-francs. Il a manqué le premier. De quoi entretenir l’espoir des supporteurs de Portland. Mais il a aussi raté intentionnellement le second. Dame a pris le rebond avant d’être trappé à deux et de jeter la balle depuis son camp. Victoire des Celtics de Jayson Tatum, auteur de 32 points dont 25 en deuxième mi-temps en plus du game winner.

