Jayson Tatum dézingue le load management !

Depuis plusieurs années en NBA, certains joueurs ont pris l'habitude de se gérer sur le plan physique en faisant l'impasse sur quelques matches. Le fameux "load management" au cours de la saison régulière afin d'avoir la meilleure forme possible en Playoffs. Mais de son côté, Jayson Tatum refuse totalement cette idée.

Sauf blessure, l'ailier des Boston Celtics n'est effectivement pas du genre à rater intentionnellement des rencontres. En 6 saisons dans la Ligue, il a disputé un total de 439 matches sur 492 possibles. Et lors d'un stage avec des jeunes, Tatum a expliqué cette philosophie.

"Je ne décide pas en mode : 'Nous jouons les Hornets ce soir, je vais pouvoir me reposer'. Je vais à Charlotte seulement deux fois par an. Quelqu'un a forcément payé pour venir me voir jouer. Je ne veux pas sembler arrogant, mais il y a de nombreux enfants qui portent mes chaussures et mon maillot.

Ce n'est pas car nous jouons contre Charlotte sur le League Pass un lundi sans personne pour nous regarder que je me dis : 'oh, je vais pouvoir me reposer'. Les grands joueurs, les meilleurs, ne fonctionnent pas comme ça", a ainsi affirmé Jayson Tatum.

Pour certaines stars, le "load management" est surtout un moyen de récupérer pour éviter des blessures. A 25 ans, Jayson Tatum a encore la forme pour enchaîner les rencontres. Et sa mentalité devrait faire plaisir à ses fans.

Jayson Tatum, lauréat du trophée au nom de Kobe Bryant : « C’est extrêmement spécial pour moi »