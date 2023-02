Jayson Tatum, lauréat du trophée au nom de Kobe Bryant : « C’est extrêmement spécial pour moi »

Les joueurs n’en ont pas grand-chose à faire du All-Star Game et comment les blâmer ? La saison est déjà tellement longue. Le peu d’intérêt porté par les stars au traditionnel match de gala de février se résume par leurs (contre) performances défensives dimanche soir. Peu d’engagement, peu d’intensité. Juste ce qu’il faut de spectacle et basta. Rien de nouveau en somme. Mais il y en a un qui n’est pas venu pour se contenter de rigoler et de poser sur les photos. Jayson Tatum avait à cœur de chercher le trophée de MVP, nommé en l’honneur de Kobe Bryant en 2020.

« C’est extrêmement spécial pour moi. J’ai joué mon All-Star Game en 2020, à Chicago, l’année où ils ont renommé le trophée. Et je me suis dit que j’en gagnerai un », confie le jeune homme de 24, élu meilleur joueur de la partie après avoir récolté 11 des 12 votes. « Si vous connaissez Jayson, vous savez qu’il allait essayer de chercher le MVP. Et c’est ce qu’il est censé faire », ajoute son coéquipier à Boston Jaylen Brown, accessoirement adversaire du soir. Tatum est effectivement allé s’emparer du MVP. Et de quelle manière ! 55 points ! Un nouveau record sur un All-Star Game. Il a enchaîné pénétrations, dunks – dont un à la Tracy McGrady après s’être fait une passe sur le planche – et panier à trois-points (10) pour finir avec la meilleure marque de l’Histoire de l’événement. « Je voulais être MVP mais je ne pensais pas marquer 55 points. C’est la cerise sur le gâteau. (…) J’ai appris au milieu du quatrième quart-temps au sujet du record. Je pense que j’avais 49 points et Damian Lillard m’a dit que le record était à 52. Il m’a dit d’aller le chercher. »

Anthony Davis avait effectivement marqué 52 points lors du All-Star Game 2017. Jayson Tatum a donc fait encore mieux.

« J’ai parlé un peu avec lui et je savais qu’il allait jouer dur », raconte Giannis Antetokounmpo, qui a choisi l’ailier des Celtics en premier au moment de la draft des titulaires.

Dur, tout est relatif. Mais il a pris feu et il s’est suffisamment appliqué pour repartir avec sa première récompense de l’année. D’autres devraient suivre.

