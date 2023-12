Jayson Tatum, son discours sur le sacrifice collectif des Celtics

Les Boston Celtics réalisent un excellent début de saison. Avec les Minnesota Timberwolves, la franchise du Massachussetts affiche le meilleur bilan de la NBA : 17 victoires pour 5 défaites. En leader, Jayson Tatum se dégage comme le meilleur joueur de cette équipe.

Mais les Celtics se démarquent surtout comme un collectif impressionnant. Avec notamment des individualités comme Jaylen Brown, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Derrick White ou encore Al Horford.

Et justement, Tatum a insisté sur les sacrifices individuels des joueurs pour le bien du collectif.

"Je comprends la dynamique de notre équipe et notre talent offensif. Moi-même, Jaylen, Derrick, Kristaps, Jrue, Al, tout le monde doit faire des sacrifices. Je suis certain qu'aucun d'entre nous n'atteint son record de points en carrière. Nous avons tous des moyennes en baisse. Mais c'est pour le bien de l'équipe.

Notre succès en tant qu'équipe est plus important, et nous le comprenons. Nous savons quel est l'objectif final, et la nature humaine joue un rôle. Ce n'est pas facile quand on est habitué à jouer d'une certaine manière, à marquer un certain nombre de points par match.

Il faut comprendre que ce n'est pas facile, mais nous sommes en train de gagner et nous savons que nous aurons besoin de tout le monde pour atteindre notre objectif final. C'est donc vrai que la réussite est différente chaque soir pour chaque joueur.

Mais tout le monde contribue à un niveau élevé et nous gagnons. Nous sommes la meilleure équipe de la ligue, donc la victoire s'occupe de tout", a résumé Jayson Tatum en conférence de presse.

Avec une telle armada, des ajustements sont nécessaires et les joueurs doivent effectivement s'adapter en "se sacrifiant". Pour le moment, la méthode fonctionne, sans aucun souci, à Boston. Pour viser le titre NBA ?

Jayson Tatum a organisé une réunion avec les “titulaires” des Celtics