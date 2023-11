Jayson Tatum a organisé une réunion avec les “titulaires” des Celtics

Les Boston Celtics réalisent un excellent début de saison avec 12 victoires pour 3 défaites. Meilleure équipe de la NBA, la franchise du Massachussetts peut compter sur un Jayson Tatum en mode MVP. Et même dans son leadership, l'ailier a visiblement passé un cap.

Avant le début de la saison, le natif de Saint-Louis a pris la décision d'organiser une réunion avec les "titulaires" des Celtics. En effet, après le trade pour Jrue Holiday, Tatum voulait s'assurer de la cohésion de son équipe.

Sans les entraîneurs, il a ainsi convié Jaylen Brown, Holiday, Al Horford, Kristaps Porzingis et Derrick White.

"Je voulais que nous nous réunissions et que nous en parlions. Nous sommes tous humains et nous avons tous des sentiments, et j'ai ouvert le débat en disant : 'Nous sommes six. Seuls cinq d'entre nous peuvent jouer en même temps. L'un d'entre nous ne va pas toujours finir le match.

Que ce soit juste ou non, JB et moi allons probablement toujours commencer et toujours finir le match. Mais nous devons être soumis à des normes différentes et être capables d'être dirigés différemment. Qu'il s'agisse de KP ou d'Al, l'un d'entre vous peut ne pas terminer un match, et il faut l'accepter'.

C'était le moment où, si vous n'étiez pas d'accord, il fallait en parler. Je ne voulais pas qu'avant le début de la saison, tout le monde dise : 'Oui, je suis d'accord. Peu importe'. Et puis, vous savez, nous perdons quelques matches, et les choses s'accumulent.

C'était l'occasion pour nous d'être tous sur la même longueur d'onde et d'exprimer que nous étions d'accord. ... Ce fut une excellente réunion", a ainsi confié Jayson Tatum pour ESPN.

Une bonne initiative de la part de Jayson Tatum. Sur le papier, les Celtics ont probablement le meilleur 5 majeur de la NBA. Et avec une bonne cohésion, cette équipe peut clairement viser le titre NBA.

Jayson Tatum fait encore l’histoire des Celtics