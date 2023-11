Jayson Tatum fait encore l’histoire des Celtics

Tout va bien pour Jayson Tatum et les Boston Celtics. Seule équipe encore invaincue sur ce début de saison, la franchise du Massachussetts a pris le meilleur sur les Brooklyn Nets (124-114). A cette occasion, l'ailier a inscrit 32 points.

Surtout, au cours du deuxième quart-temps, il a atteint la barre des 10 000 points en carrière. A 25 ans et 246 jours, il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire des Celtics à franchir cette barre ! En s'emparant d'un record détenu jusqu'à maintenant par Antoine Walker.

Dans l'histoire de la NBA, Tatum se classe à la 10ème place, derrière des légendes comme LeBron James, Kobe Bryant ou encore Kevin Durant.

"C'est spécial, c'est cool. Je suis vraiment reconnaissant de me retrouver dans une aussi grande franchise. J'ai eu de supers coéquipiers et grands coaches qui ont contribué à mes 10 000 points. J'espère en inscrire encore plus pour gagner plus de matches", a répondu Jayson Tatum pour NBC Sports.

Avec son talent, Jayson Tatum a clairement le potentiel pour battre de nombreux records à Boston. Auteur d'un super début de saison, il s'impose, dès maintenant, comme un sérieux candidat pour le trophée de MVP.

