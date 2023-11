Les résultats de la nuit en NBA, celle de Jayson Tatum

Suns @ Sixers : 100-112

Hornets @ Pacers : 125-124

Lakers @ Magic : 101-120

Hawks @ Pelicans : 123-105

Celtics @ Nets : 124-114

Kings @ Rockets : 89-107

Jazz @ Timberwolves : 95-123

Bulls @ Nuggets : 101-123

Tatum et les Celtics restent invaincus

- La seule équipe toujours invaincue de la NBA continue de tenir son rang ! Les Boston Celtics l'ont emporté sur le terrain des Brooklyn Nets (124-114) avec un excellent Jayson Tatum (32 points, 11 rebonds). Mais comme depuis le début de saison, Boston peut aussi compter sur un collectif performant.

Jaylen Brown, même maladroit (7/22), a planté 23 points, Jrue Holiday (18 points, 10 passes décisives et 9 rebonds) a frôlé le triple-double, alors que Kristaps Porzingis (22 points, 7 rebonds) a été efficace à l'intérieur.

Même en l'absence de Derrick White, Boston a encore impressionné sur le plan offensif. Dans le même temps, Cam Thomas (27 points), Mikal Bridges (19 points) ou encore Spencer Dinwiddie (19 points) ont essayé, en vain, de résister.

A noter que Tatum est devenu le plus jeune joueur de l'histoire des Celtics à atteindre le cap des 10 000 points en carrière !

Celtics : Jayson Tatum, l’année de la consécration ?

- Incapables de gagner le moindre match à l'extérieur en 2023-2024, les Los Angeles Lakers ont encaissé une lourde défaite sur le parquet du Orlando Magic (101-120). Anthony Davis (28 points, 13 rebonds, 7 contres) a pourtant répondu présent.

Tout comme LeBron James (24 points, 9 rebonds) et Austin Reaves (20 points). Mais le banc californien, diminué par de nombreuses blessures, a été catastrophique, tout comme D'Angelo Russell (11 points à 4/17 aux tirs).

Toujours aussi sérieux sur ce début de saison, le Magic a pu compter sur le duo Paolo Banchero (25 points, 10 passes décisives et 7 rebonds) - Franz Wagner (26 points) pour faire la différence. Et en sortie de banc, Cole Anthony (14 points) et Moritz Wagner (13 points) ont eu eux un impact.

Paolo Banchero lost Lebron with the crossover 👀 pic.twitter.com/kONXZEShV6 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 5, 2023

Les Suns n'y arrivent pas, les Hawks ont le rythme

- Troisième défaite de suite pour les Phoenix Suns ! Sans Devin Booker et Bradley Beal, la franchise de l'Arizona a chuté face aux Philadelphia Sixers (100-112). Comme à son habitude, Kevin Durant a bien tenté de démultiplier (31 points à 9/20 aux tirs), mais il était bien trop seul.

En face, Joel Embiid (26 points, 11 rebonds) a bien répondu. Et le Camerounais a lui été épaulé ! Kelly Oubre Jr (25 points) a marqué des paniers importants, tout comme Tyrese Maxey (22 points) et Tobias Harris (18 points). Il s'agit d'ailleurs de la 4ème victoire consécutive pour Philadelphie.

- Après deux défaites pour lancer la saison, les Atlanta Hawks ont enchaîné un 4ème succès consécutif face aux New Orleans Pelicans (123-105). Grâce à Trae Young (22 points, 12 passes décisives), Dejounte Murray (20 points) et Jalen Johnson (21 points, 11 rebonds), les Hawks ont pris le contrôle de la partie lors du 3ème quart-temps.

Zion Williamson (25 points) a fait de son mieux. Mais le jeune talent n'a pas compensé les performances moyennes de ses lieutenants, comme Brandon Ingram (16 points) et CJ McCollum (13 points).

Les Nuggets faciles, le carton pour rien d'Haliburton

- Sans donner le sentiment de forcer, les Denver Nuggets ont pris le meilleur sur les Chicago Bulls (123-101). Après la pause, le champion NBA en titre a accéléré pour facilement creuser l'écart au score, sous l'impulsion de Nikola Jokic (28 points, 16 rebonds, 9 passes décisives) mais aussi de Michael Porter Jr (27 points).

Si Nikola Vucevic (19 points) et DeMar DeRozan (17 points) ont tenté de résister, les Bulls ne pouvaient pas prétendre à mieux avec un Zach LaVine en difficulté : 12 points à 4/12 aux tirs. Le gros point noir de la soirée pour les Nuggets ? La blessure de Jamal Murray.

Après seulement 8 minutes, le Canadien a ressenti un problème à la cuisse. Une situation à surveiller avec attention.

The persistence from Jokic pays off 👏 pic.twitter.com/BjY73NpzOU — NBA TV (@NBATV) November 5, 2023

- A domicile, les Indiana Pacers ont été surpris par les Charlotte Hornets (124-125) ! Avec 27 points dont 9 dans le money-time, Mark Williams a été le grand artisan de ce succès, avec également de belles performances pour Gordon Hayward (23 points) et Terry Rozier (22 points).

Malgré un LaMelo Ball (11 points, 11 passes décisives) maladroit (4/15), Charlotte a été capable de s'imposer. Pourtant, Tyrese Haliburton (43 points, 12 passes décisives) a sorti le grand jeu. Un record en carrière pour le jeune talent.

Mais à l'exception de Buddy Hield (19 points), qui a cependant raté un panier pour l'emporter, ses partenaires n'ont pas tenu le rythme...

Les Rockets et les Wolves déroulent

- Après trois revers pour débuter cet exercice, les Houston Rockets ont enchaîné une seconde victoire consécutive en dominant les Sacramento Kings (107-89). Sans De'Aaron Fox, les Californiens ont peiné à trouver le bon rythme. A l'image d'un Domantas Sabonis (11 points, 15 rebonds) finalement discret.

Et même si Malik Monk (18 points) s'est démené, les Texans se sont rapidement envolés. Grâce à Dillon Brooks (26 points), Fred VanVleet (21 points, 12 rebonds) et Jabari Smith (21 points, 11 rebonds).

Dillon Brooks blew the Kings bench a kiss after his 3 😂 pic.twitter.com/If4R6QEUf4 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2023

- Enfin, les Minnesota Timberwolves ont facilement surclassé le Utah Jazz (123-95). Le duo Anthony Edwards (31 points) - Karl-Anthony Towns (25 points) a dominé les débats pour creuser une avance confortable.

A l'intérieur, Rudy Gobert a signé un double-double (11 points, 10 rebonds) avec un bel impact défensif (4 contres). Maladroit (7/20), Lauri Markkanen (22 points) a tout de même été productif pour limiter les dégâts.

