MIP Race : Ils démarrent en trombe !

Certains joueurs sont partis sur des bases assez élevées pour être directement dans la course au MIP. On fait le point sur les progressions les plus remarquables de ce début de saison en NBA.

Les premiers matches nous ont permis d’observer la forme des uns et des autres. Et si l’échantillon est encore faible (entre 3 et 6 matches joués), certains joueurs crèvent l’écran en ce début de saison et marquent des points dans la course au MIP (Most Improved Player). Et si le successeur de Lauri Markkanen se cachait parmi eux ?

Cam Thomas, Brooklyn Nets

S’il ne s’agît pas vraiment d’une surprise, dire que Cam Thomas a progressé cette année relève de l’euphémisme. L’arrière de Brooklyn, auteur d’un coup de chaud exceptionnel au cœur de l’hiver dernier avec 3 matchs consécutifs à 44, 47 puis 43 points, explose les compteurs en ce début d’année. Le natif de Yokosuka au Japon passe deux fois plus de temps sur le parquet chaque cette saison et inscrit 18,0 points de plus par match. Une petite pièce sur Cam Thomas pour le titre de MIP ?

Stats 2023-2024 : 28,0 pts, 3,5 rbds, 1,8 asts à 51,3%

Stats 2022-2023 : 10,6 pts, 1,7 rbds, 1,4 asts à 44,1%

Shaedon Sharpe, Portland Trailblazers

Shaedon Sharpe est en ce début d’exercice le premier bénéficiaire du départ de Damian Lillard vers Milwaukee. Vu à son avantage en fin de saison dernière, le sophomore double sa moyenne de points (10.5 à 20.2) et confirme les flashs entrevus. Drafté en 7 ème position de la draft 2022 par les Blazers malgré une année blanche passée du côté de Kentucky pour « préparer son corps », le Canadien pourrait bien être un pari gagnant pour la franchise de l’Oregon.

Stats 2023-2024 :20,2 pts, 5,6 rbds, 3,0 asts à 46,1%

Stats 2022-2023 : 9,9 pts, 3,0 rbds, 1,2 asts à 47,2%

Tyrese Maxey, Philadelphia Sixers

Repositionné au poste de meneur en l’absence maintenant définitive de James Harden, Tyrese Maxey se régale en ce début de saison et sa progression est tout simplement exceptionnelle. Davantage responsabilisé dans le système de Nick Nurse et plus agressif en attaque (6,8 lancer-francs tentés contre 3,6 l’an passé), le Texan explose dans tous les compartiments du jeu: aux points marqués (+7,0), en adresse, aux rebonds (+2,4) et à la passe (+2,3). Le natif de Dallas semble avoir franchi un cap et n’est pas étranger au bon démarrage de Philly (3-1), troisième au Net rating et Offensive Rating. Suffisant pour en faire un contender à l’est ?

Stats 2023-2024 : 27,3 pts, 5,3 rbds, 5,8 asts à 48,6%

Stats 2022-2023 : 20,3 pts, 2,9 rbds, 3,5 asts à 48,1%

Tyler Herro, Miami Heat

Alors qu’il avait marqué le pas l’an dernier, Tyler Herro reprend sa progression sur ces premières semaines de saison régulière. Malgré les débuts poussifs du Heat (1-4), l’arrière marque actuellement 26,2 points par match (contre 20,1 l’an dernier), soit sa meilleure moyenne en carrière. Après le titre 6th Man of The Year obtenu en 2022, Tyler Herro pourrait bien ajouter à son palmarès celui de Most Improved Player au printemps prochain.

Stats 2023-2024 : 26,2 pts, 4,8 rbds, 4,2 asts à 44,1%

Stats 2022-2023 : 20,1 pts, 5,4 rbds, 4,2 asts à 43,9%

Scottie Barnes, Toronto Raptors

Scottie Barnes a déçu les observateurs l’an dernier avec des statistiques et un impact sur le jeu à peu près identiques à ceux qui lui avaient permis de rafler le titre de Rookie of the Year en 2022. Mais l’arrivée du coach serbe Darko Rajakovic sur le banc cet été, semble lui faire le plus grand bien. Avec un temps de jeu similaire, le Floridien s’exprime bien mieux en attaque (21,3 points contre 15,3 la saison dernière), s’appuyant notamment sur un tir à trois points plus fiable (39,3% contre 28,1%) et impacte davantage le jeu de son équipe au rebond et à la passe. Le protégé de Masaï Ujiri, qui le qualifie comme un joueur « intransférable », a franchi un cap.

Stats 2023-2024 : 21,3 pts, 9,7 rbds, 5,8 asts à 52,6%

Stats 2022-2023 : 15,3 pts, 6,6 rbds, 4,8 asts à 45,6%

Jalen Duren, Detroit Pistons

Malgré un potentiel certain, peu s’attendaient à une progression aussi fulgurante du 13 ème choix de la draft 2022. Pourtant, Jalen Duren réalise un début de saison époustouflant. Troisième rebondeur offensif de la ligue (4,2 par match), vingt-quatrième au Rating (22,5), l’intérieur rayonne. Son activité, sa force de dissuasion dans la raquette (1,6 blocks contre 0,9 l’an dernier) et ses progrès en attaque (14,8 pts) sont des atouts de taille pour une équipe de Detroit sur les bons rails en ce début d’exercice.

Stats 2023-2024 : 14,8 pts, 11,6 rbds, 2,8 asts à 67,3%

Stats 2022-2023 : 9,1 pts, 8,9 rbds, 1,1 asts à 64,8%

Alperen Sengun, Houston Rockets

Alperen Sengun, devenu récemment le plus jeune intérieur de l’histoire de la NBA à franchir la barre des 500 passes décisives en carrière (21 ans et 99 jours), continue son ascension au sein de la grande ligue. L’ancien joueur du Besiktas, qui joue 32,5 minutes par match cette saison (contre 28,9 l’an dernier), affiche en effet ses meilleures moyennes à la marque (19,3), à la passe (6,0 !) et au pourcentage au tir (58,9%) avec notamment une belle progression à trois points (42,9% contre 33,3%). De bon augure pour les Rockets, dont la reconstruction, à l’image de celle des Nuggets avec Nikola Jokic, pourrait bien se faire autour du grand turc.

Stats 2023-2024 : 19,3 pts, 8,5 rbds, 6,0 asts à 58,9%

Stats 2022-2023 : 14,8 pts, 9,0 rbds, 3,9 asts à 55,3%