Jayson Tatum égoïste ? Sa réponse aux critiques

Jayson Tatum ne connait pas un début de saison évident. Malgré ses statistiques (25,1 points, 8,6 passes et 3,4 rebonds de moyenne), l'ailier déçoit avec les Boston Celtics. Attendu comme un leader, il ne parvient pas à faire passer un cap à son équipe, seulement 10ème à l'Est.

Pire encore, le jeune talent reçoit des critiques par rapport à son jeu. Après un gros coup de gueule de Marcus Smart il y a quelques semaines, le natif du Missouri a été récemment décrit comme "un égoïste" par un assistant coach anonyme.

Face à la presse, Tatum a répondu à ses détracteurs.

"Il y a toujours des gens qui disent que vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela. On peut toujours dire qu'on peut mieux jouer, non ? De toute évidence, on pourrait, on peut. On peut faire mieux aux tirs, avec plus de tirs faciles.

Moi ou les autres, je pense bien sûr qu'il y a certains tirs où on aimerait revenir en arrière. Bien évidemment. Ça ne m’inquiète pas du tout, je sais que la saison sera longue et on essaye toujours de trouver des solutions.

Je suis d'ailleurs certain qu’on va trouver les réponses à nos questions", a commenté Jayson Tatum.