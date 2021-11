Marcus Smart met une bonne petite cartouche à Tatum et Brown

Marcus Smart n’est peut-être pas le meilleur joueur des Boston Celtics mais il est l’âme du groupe et l’un des patrons du vestiaire. C’est pourquoi la franchise du Massachussetts continue de le payer pour le conserver saison après saison. Quand il faut dire les choses et crever l’abcès, il n’hésite jamais à prendre la parole. Et hier soir, il ne pouvait s’empêcher de faire passer un message à ses deux coéquipiers Jayson Tatum et Jaylen Brown.

« Toutes les équipes savent que l’on essaye de servir Jayson et Jaylen. Toutes les équipes cherchent à les stopper. Je pense que tout le monde veut les faire lâcher le ballon. Mais ils ne veulent pas faire de passes », remarque le joueur de 27 ans. « C’est quelque chose qu’ils vont apprendre. Ils sont encore en train de se développer. Nous sommes fiers de leurs progrès mais ils vont devoir encore passer un cap en apprenant à créer plus seulement pour eux mais aussi pour les autres. C’est quelque chose qu’on leur demande de faire. »

Ça ne sonne pas particulièrement comme un coup de pression – quoique, peut-être un peu – mais comme une belle piqure de rappel. Les Celtics ont complètement déjoué la nuit dernière. Ils menaient de 19 points dans le troisième quart-temps puis de 14 à l’entame du quatrième avant de subir un 38-11 pour s’incliner de 14 longueurs contre les Bulls. Avec deux stars muettes dans le money time : 1 sur 10 en cumulé.

Marcus Smart a raison : Jayson Tatum et Jaylen Brown font leurs stats mais ils peinent encore à avoir un vrai impact sur le succès de leur équipe. Mais ils sont encore jeunes et ça va venir. En tout ca, la saison débute mal pour Boston, douzième à l’Est avec seulement 2 victoires en 7 rencontres.

