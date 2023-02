On pourrait se dire que c'est la culture de l'instant qui fait dire que Jayson Tatum est un tueur lorsque les secondes s'égrainent. L'ailier des Boston Celtics vient d'assassiner les Sixers sur un shoot à 3 points à 1.4 seconde de la fin. Sauf que cet ADN clutch se manifeste depuis bien plus longtemps que ça. A vrai dire, sur les cinq dernières saisons disputées dans la ligue, Tatum est LE joueur le plus clutch tout court.

Après cet exploit sur la truffe de De'Anthony Melton la nuit dernière, Tatum a ainsi marqué pour la 9e fois un panier pour égaliser ou virer en tête dans les 5 dernières secondes du 4e quart-temps ou de la prolongation. Aucun joueur n'a fait mieux depuis 2018.

WHAT AN ENDING IN PHILLY 😱 TATUM HITS FROM 3. EMBIID'S SHOT FROM 3/4 COURT IS AFTER THE BUZZER CELTICS WIN pic.twitter.com/TKrrTYHQzI — NBA (@NBA) February 26, 2023

L'ancien Dukie dispute seulement sa 6e saison en NBA, mais il est déjà sur les bases des plus grands de l'histoire en matière de sang froid et de killer instinct. A défaut d'être MVP - même si la course n'est pas encore terminée - Jayson Tatum aura peut-être droit au trophée flambant de neuf de Clutch Player of the Year en fin de saison. Enfin, si De'Aaron Fox et les votants n'en décident pas autrement, tant le meneur des Kings est violent dans le money time cette saison...

