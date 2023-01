De’Aaron Fox, l’homme du quatrième quart-temps

Lauri Markkanen a été très proche d'être le héros du Utah Jazz. A 0,1 ou 0,2 seconde probablement ? Mais avec un panier annulé par les arbitres, ce sont bien les Sacramento Kings qui l'ont emporté (117-115) grâce à un De'Aaron Fox XXL.

Pourtant, le meneur de la franchise californienne ne semblait pas spécialement dans un grand soir avant l'entame du quatrième quart-temps. Avec "seulement" 15 points au compteur, le natif de La Nouvelle-Orléans n'avait pas encore réellement mis la machine en route.

Mais sur cette saison, Fox a une spécialité : prendre ses responsabilités dans le money-time pour faire gagner Sacramento.

Pour dominer le Jazz, le joueur de 25 ans a ainsi marqué 22 de ses 37 points sur les 12 dernières minutes. Il s'agit d'un record pour lui sur un seul quart-temps. Et cette performance est d'autant plus impressionnante que son précédent record avait été réalisé dans un troisième quart-temps (21).

Cette fois-ci, il l'a fait dans le moment le plus important d'un match. Et au passage, il a même inscrit le panier de la victoire. Profitant d'un duel avec Markkanen, Fox l'a déposé avant de faire la différence avec un lay-up. Un succès acquis avec 0,4 seconde au chrono.

"J'en ai déjà parlé, mes coéquipiers me donnent une grande confiance. Tout d'abord, pour marquer sur mes actions. Mais aussi pour continuer de créer pour les autres. Je vais simplement sur le terrain, je joue mon jeu. C'est plus facile à faire quand vous avez la confiance des gars et du staff.

Comment je gère un tel moment ? Je sens que je me trouve dans ma zone. Il n'y a pas nécessairement un ralentissement, mais je choisis comment je veux jouer et je fonce. Je me repose sur des tirs que j'ai travaillé encore et encore. Je gère un quatrième quart-temps de cette manière, c'est aussi simple que ça", a résumé De'Aaron Fox.

"Il est incroyable. Le 4ème quart-temps, c'est le sien. Je n'arrête pas de lui dire. Quand j'ai vu sa confiance sur le parquet, je savais qu'on avait gagné", a avoué Domantas Sabonis.