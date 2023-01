Lauri Markkanen réalise une saison remarquable avec le Utah Jazz. Sur la lancée d'un bel Eurobasket avec la Finlande, l'intérieur a totalement relancé sa carrière avec la franchise de Salt Lake City. Et la nuit dernière, il a pensé donner la victoire aux siens face aux Sacramento Kings (115-117).

Avec 0,4 seconde à jouer, l'ex-talent des Chicago Bulls a réceptionné une longue passe de Jarred Vanderbilt. Dos au panier, il a réussi à se retourner et à enchaîner avec un tir derrière l'arc. Et il l'a mis ! Problème pour lui, la vidéo existe en NBA...

Et sur les ralentis, Markkanen se trouve toujours en contact avec le ballon à la fin du chrono. Une fin terrible pour le jeune homme de 25 ans.

"Le sentiment qui prédomine ? La déception, tout d'abord par rapport à moi-même. Je laissé un trop grand espace à De'Aaron Fox (sur l'action juste avant, ndlr). Sur mon tir, je pensais l'avoir réussi avant la fin du temps. Je pensais qu'on avait la victoire.

J'ai remarqué que je me trouvais face à un défenseur plus petit. Et je savais que Vando pouvait faire cette passe, on l'a déjà vu en action avant. C'était vraiment une superbe passe. Et comme je l'ai dit, je pensais vraiment avoir marqué dans les temps", a soufflé Lauri Markkanen face à la presse.