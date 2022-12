Les défis auxquels sont confrontés les joueurs NBA ne se limitent pas aux parquets. Dans une ligue en constant mouvement, dans laquelle "business is business", il faut être prêt à toute éventualité. L’exemple de Lauri Markkanen nous le montre une fois de plus.

Arrivé aux Cavaliers fin 2021, le Finlandais pensait pouvoir se poser dans l’Ohio. Un sentiment logique pour un athlète dans la première saison de son contrat de quatre ans. Il s’est donc mis en quête d’une nouvelle maison pour lui et sa famille.

Quelques jours avant le début du training camp, Markkanen a ainsi signé les papiers et emménagé dans la ville de Westlake, d’après l’insider Chris Fedor. À seulement 25 minutes de la salle des Cavs, il s’agissait situation de rêve pour lui. À plus forte raison avec la superbe salle de musculation qu’il a fait installer dans la maison. Tout se goupillait également très bien pour ses enfants, qui auraient dû accéder à un système scolaire réputé.

Le timing n’était malheureusement pas le bon. Un transfert est rapidement venu bousculer tous les plans du joueur. Envoyé à Salt Lake City dans le trade de Donovan Mitchell, Lauri Markkanen n’a pas vraiment eu le temps de profiter de sa nouvelle vie.

Au Jazz, l’ailier fort évolue à son meilleur niveau depuis son arrivée dans la ligue. Ses moyennes de 22,3 points et 8,3 rebonds, à 52,9% au tir, dont 42,1% à trois points, parlent pour lui. Mais on imagine qu’il regrette tout de même légèrement sa nouvelle/ancienne maison. Après cette mauvaise expérience, il hésitera sans doute un peu plus avant d’investir dans l’Utah.

