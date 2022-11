Ne parlez pas de tanking à Lauri Markkanen et au Jazz !

Lauri Markkanen et le Jazz font pour le moment l'inverse de tanker et sont en tête de l'Ouest après 11 matches. Incroyable mais vrai.

Le Utah Jazz est la sensation du début de saison à l'Ouest et presque globalement en NBA. Alors que tout le monde les attendait dans les bas fonds du classement, avec un effectif totalement bouleversé et un coach rookie, les joueurs de Will Hardy sont en tête de leur Conférence avec 9 victoires et 3 défaites. Lauri Markkanen, dont on a parlé ici la semaine passée pour faire état de son impact et pousser pour qu'on le surnomme "Lauri Legend", a évoqué cette situation inattendue dans un entretien avec Shams Charania de The Athletic.

C'est simple, pour le Finlandais comme pour le reste de ses camarades, il n'est pas question d'imaginer autre chose qu'une suite positive à ce démarrage canon.

"Entendre parler de tanking, c'est clairement quelque chose qui nous nourrit. A chaque fois qu'on gagne, on déteste lire le lendemain matin que c'est une surprise. On utilise ça comme une motivation pour nous pousser à continuer comme ça et à empiler les victoires pour montrer aux gens qu'ils avaient tort".

Lauri Markkanen a au passage confirmé que devenir All-Star, cette saison ou plus tard, était l'un de ses objectifs personnels les plus importants. Au vu de son début de saison, l'ancien joueur des Bulls et des Cavs a de bonnes raisons de croire que 2023 pourrait être la bonne année. Le "Finnisher" tourne pour le moment à 21.9 points et 8.8 rebonds de moyenne à 52.9% d'adresse globale.

