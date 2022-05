Pour Jayson Tatum, le format des All-NBA Teams doit changer

Cette année, l’annonce des All-NBA Teams n’a pas fait l’unanimité chez les fans. Pour cause, parmi les finalistes pour le titre de MVP, Joel Embiid s’est retrouvé dans la "Second Team". Une grande déception pour le pivot, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la saison. Mais difficile de reprocher quoi que ce soit aux votants : pour Jayson Tatum c’est le système qui pose problème.

En effet, la position du leader des Philadelphia Sixers n’a rien de surprenant compte tenu du format en place. Rappelons qu’il ne peut y avoir qu’un seul pivot dans chaque équipe. Nikola Jokic, le MVP cette année, devait logiquement prendre cette place dans la "First Team". Certes, voir l’un des tout meilleurs joueurs de la NBA déclassé dans la deuxième équipe laisse une drôle d’impression. Mais les règles sont les règles.

Sélectionné dans le premier cinq, Jayson Tatum n’a pas vraiment de raison de se plaindre. Si Joel Embiid avait été considéré comme un "forward", l’ailier des Celtics serait d’ailleurs descendu dans la deuxième équipe. Toutefois, il pense qu’il serait plus cohérent de supprimer les postes dans les All-NBA Teams.

Embiid n’est d’ailleurs pas le seul concerné par ce problème de positions. Dans la NBA moderne, certains joueurs ne se limitent plus à un seul poste et entrent difficilement dans une case. DeMar DeRozan, arrière de formation, entre par exemple dans la catégorie des "forwards".

Lorsqu’un joueur alterne entre les postes 2 et 3, voire 4, difficile de le ranger dans une catégorie spécifique. Mais cette polyvalence et cette tendance vers un jeu "positionless" sont caractéristiques du jeu qui est aujourd’hui pratiqué. Le système par positions des All-NBA Teams semble donc désuet.

"There should just be some rules in place... Joel Embiid was second in MVP voting and made second team. Doesn't really make sense."

Jayson Tatum reacts to being named to All-NBA team and explains why the voting criteria should be updated.

Presented by your @NEFordDealers pic.twitter.com/OQg6O7qA5z

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 25, 2022