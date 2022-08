Jayson Tatum explique sa gestion des rumeurs

Après des Finales NBA perdues, les Boston Celtics ont réalisé une belle intersaison. Avec les arrivées de Malcolm Brogdon et de Danilo Gallinari, la franchise du Massachussetts s'est sérieusement renforcée autour du duo Jayson Tatum - Jaylen Brown. Malgré un effectif désormais solide, les rumeurs continuent autour de cette équipe.

La faute à un intérêt pour Kevin Durant. Pour récupérer l'ailier des Brooklyn Nets, les Celtics auraient déjà lancé une offensive, en proposant notamment Brown. Forcément, une telle situation suscite des débats. Dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Et de son côté, Tatum a expliqué sa gestion des rumeurs.

"C'est le monde dans lequel nous vivons, non ? Ça vient toujours d'une source anonyme, mais ça passe sur ESPN, Twitter ou autre, et tout le monde le voit. Donc on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais ça amène les gens à en parler, et je suppose que c'est l'idée.

Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient : que les gens en parlent et fassent des spéculations. Si vous prêtez attention à tout ce que vous voyez sur Twitter ou à la télévision, vous allez devenir fou. Je pense que c'est quelque chose que vous devez apprendre pour garder votre santé mentale et votre tranquillité.

Ils vont littéralement dire n'importe quoi. Certaines choses peuvent être vraies, et puis il y a d'autres choses qui ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité. Mais, le fan de base à la maison ne fait pas la différence. Et ça n'aide pas que les gens dans les talk-shows sportifs en parlent tous les jours.

Donc, il faut juste contrôler ce que l'on peut contrôler, et c'est ce que j'ai toujours fait", a relativisé Jayson Tatum pour the Celtics Lab.