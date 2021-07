Jayson Tatum, un numéro lourd de sens avec Team USA

Jayson Tatum est considéré parmi les héritiers de Kobe Bryant. Son joueur favori en grandissant, mais aussi un mentor qui l’a épaulé lors de leurs séances d’entraînement particulières. La star montante des Boston Celtics s’inspire constamment de la légende des Los Angeles Lakers. Et il est fier d’avoir été son disciple et de mettre à profit ce que le Black Mamba lui a appris. Il est aussi fier de pouvoir suivre ses traces. Notamment avec Team USA.

En effet, il sera l’un des joueurs majeurs de la sélection américaine aux Jeux Olympiques. Une compétition où il portera le numéro 10, le même que Bryant quand il représentait son pays lors des différents tournois FIBA auxquels il a participé.

« Et ça a encore plus de valeur vu que ce sont les premiers JO depuis qu’il est parti », soulignait l’intéressé. « Je prends ça au sérieux. Je me souviens de la première fois que j’avais rejoint Team USA, j’espérais avoir le 10. Kobe était mon joueur favori. J’avais 15 ans et j’ai pu porter le maillot de mon idole. Ça me donnait l’impression d’avoir une connexion plus profonde avec lui. »