Jayson Tatum, sa mise au point sur son statut de superstar

Jayson Tatum fait l'objet de grandes attentes sur ces Finales NBA. Pour de nombreux observateurs, le jeune talent des Boston Celtics peut clairement s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde en remportant son premier titre.

Et sur les deux premiers matches contre les Golden State Warriors ont beaucoup fait parler. Maladroit sur le Game 1, le natif de Saint-Louis avait tout de même eu un impact positif grâce à ses passes. Bien plus en forme sur le Game 2, il n'a pas suffit pour porter les siens.

Mais de son côté, Tatum se moque des débats sur son statut.

"Si tu remportes un titre, ils pourront toujours débattre de nombreuses choses. Mais ils ne pourront plus jamais débattre du fait que vous êtes ou non un champion. Beaucoup de gens veulent constamment débattre.

Notamment par rapport au statut de superstar, mais quelle est la signification ? J'ai justement vu cet énorme débat : est-il une superstar ou non ? Et j'ai bien envie de savoir d'où ça vient. Est-ce que je l'ai dit sur Twitter ? Ai-je déjà dit que je suis une superstar ? Que je suis sur le point de le devenir ? Non jamais.

C'est donc un gros débat depuis un an et demi ou deux ans. Je le vois tout le temps. J'ai toujours eu cette question en tête, je me demande qui a parlé en mon nom et pourquoi cela représente un tel débat", a soufflé Jayson Tatum face à la presse.