Jayson Tatum, une campagne de playoffs vraiment rare

Jayson Tatum est en train de passer un cap cette saison. Et ça se voit lors de ces playoffs. Le jeune ailier All-Star force beaucoup moins. Il a appris à laisser le jeu venir vers lui. Du coup, il alterne entre scoring – le plus souvent tout de même – et caviars pour ses camarades démarqués. Sa lecture du jeu est en nette progression.

Il peut d’ailleurs devenir l’un des rares joueurs de l’Histoire à conclure une campagne de PO en étant en tête à la fois aux points et aux passes décisives. On parle évidemment en total brut et non en moyenne, ce qui nuance tout de même la performance.

Pour l’instant, il est en tête au scoring avec 498 points. Il ne sera sans doute pas rattrapé puisque son dauphin n’est autre que Luka Doncic, qui a compilé 475 points… en jouant quatre matches de moins. Stephen Curry est quatrième avec 449 points. Le meneur des Golden State Warriors occupe le même rang à la passe avec 104 assists. Draymond Green est une place devant lui avec 106. Jayson Tatum est premier avec 119 offrandes.

S’il maintient sa domination, il rejoindra Allen Iverson, Jerry West, LeBron James, Jojo White et John Havlicek dans l’Histoire de la NBA. Sacrément solide.

Même dans le dur aux tirs, Jayson Tatum a su s’adapter