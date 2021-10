Jayson Tatum débute la nouvelle campagne avec un gros poster !

Médaillé d'Or Olympique avec Team USA l'été dernier, Jayson Tatum est prêt à continuer sa marche en avant en NBA. L'ailier All-Star des Boston Celtics s'affirme de plus en plus comme une superstar dans cette ligue et il devrait encore passer un cap cette saison. En attendant, pour donner le ton de l'exercice à venir, il a claqué l'un des tomars les plus spectaculaires de la nuit. Le pauvre Wendell Carter Jr, postérisé en beauté, a sans doute encore les oreilles qui claquent.

JAYSON TATUM WITH THE POSTER! 😤😤😤 pic.twitter.com/IUHcCWfAsj — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 5, 2021

Auteur de 16 points, 9 rebonds et 3 interceptions en 25 minutes, Jayson Tatum a contribué à la victoire contre le Orlando Magic (96-95). Jaylen Brown a lui marqué 25 points. Mais les deux jeunes stars des Celtics ont laissé un autre de leur camarade briller dans le money time. En effet, c'est Romeo Langford qui a inscrit le panier pour la gagne.

Stephen Curry pris en flag et privé de lancers par la nouvelle règle