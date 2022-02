Jayson Tatum répond cash aux critiques sur son duo avec Jaylen Brown

Les Boston Celtics vont beaucoup mieux. Après un début de saison décevant, la franchise du Massachussetts a connu un vrai déclic sur les dernières semaines. Peu à peu, les critiques ont donc diminué sur le duo composé par Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Mais il y a encore quelques mois, les détracteurs de cette association étaient très nombreux. Au point où certains observateurs réclamaient un trade, de l'un des deux hommes, pour relancer un nouveau projet à Boston.

Invité du podcast de JJ Redick, Tatum a affiché son incompréhension par rapport à cette idée.

"Les critiques ? Je pense que ça s'est vraiment accéléré cette année... JB a participé à trois finales de conférence, moi à deux. Pourtant, nous sommes tous les deux encore très loin de notre apogée. Je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si vous voulez nous séparer, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de gars dans la NBA comme JB. Je ne peux pas imaginer pourquoi vous ne voudriez pas avoir deux des meilleurs joueurs de moins de 25 ans dans votre équipe... Nous avons gagné beaucoup plus de matches ensemble que nous en avons perdu", a rappelé Jayson Tatum.

Chez les Celtics, on continue de croire et de miser sur ce tandem. Jusqu'à maintenant, cette continuité (au moins au cours de cette saison) a permis une vraie progression. Avec en plus quelques ajouts intéressants lors de la deadline (Derrick White notamment), Boston, avec Jayson Tatum et Jaylen Brown, peut espérer un joli parcours en Playoffs.

