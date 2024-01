Jayson Tatum, un sacrifice collectif pour viser le sommet

Tout va bien pour les Boston Celtics. Avec un bilan de 35 victoires pour 10 défaites, Jayson Tatum et ses partenaires se trouvent à la première place de la Conférence Est. Collectivement, la franchise du Massachussetts impressionne depuis le début de la saison.

En plus d'avoir des individualités performantes, le groupe a rapidement trouvé la bonne formule. Quitte à réaliser des sacrifices sur le plan individuel. Pour Tatum, il s'agit justement de la grande force de cette équipe.

Avec un seul objectif : remporter le titre NBA.

"C'est de loin l'équipe la plus talentueuse à laquelle j'ai appartenu. C'est l'équipe la plus désintéressée. Je ne veux pas dire que les autres équipes dans lesquelles j'ai travaillé n'étaient pas talentueuses ou étaient égoïstes. Mais je parle simplement des talents présents à tous les postes et du stade de nos carrières.

Et nous faisons tous des sacrifices. Nous n'avons pas les mêmes statistiques que l'année précédente. Personne n'atteint des sommets en carrière, mais nous partageons tous la richesse, tout le monde mange, nous gagnons et nous nous amusons.

On joue pour devenir un champion, n'est-ce pas ? Je ne sais pas combien de temps je porterai le maillot des Celtics, mais je veux qu'on se souvienne de moi comme de l'un des meilleurs Celtics de tous les temps. Et vous ne pouvez pas entrer dans cette conversation si vous ne gagnez pas un titre. C'est ce qui me motive en permanence", a ainsi répété Jayson Tatum pour Andscape.

Une stratégie payante pour le moment chez les Celtics. A confirmer bien évidemment en Playoffs !

Jayson Tatum sur ses chances pour le MVP : “Je ne recherche plus les compliments”