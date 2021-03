Le Jazz victime d’une énorme frayeur en avion…

Le Utah Jazz a connu une immense peur. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la franchise de Salt Lake City va défier les Memphis Grizzlies au FedExForum. Pour ce long déplacement, les joueurs de Quin Snyder ont logiquement pris l'avion mardi afin de préparer cette rencontre dans le Tennessee.

Sauf que peu après le départ de Utah, l'engin a été contraint de faire demi-tour. Pourquoi ? Pour réaliser un atterrissage d'urgence. En effet, l'avion a percuté un groupe d'oiseaux durant son vol. Un incident qui a provoqué de nombreux dégâts, avec notamment un départ de feu au niveau du moteur.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les joueurs du Jazz ont entendu un bruit d'explosion et ont vu un grand flash lumineux provenant de l'extérieur. Autant dire qu'ils ont forcément craint le pire.

Heureusement, malgré des dégâts importants, l'avion a pu revenir à l'aéroport de Utah. Il n'y a donc eu aucun blessé, malgré une très grosse frayeur pour tous les passagers. Plusieurs joueurs n'ont d'ailleurs pas caché leur soulagement sur les réseaux sociaux, à l'image de Donovan Mitchell.

Malgré cet incident, le Jazz a bien pris l'avion pour Memphis plus tard dans la soirée et le match face aux Grizzlies va donc se dérouler normalement.

#UPDATE Images we've just gotten of the damage too the Delta 757-200 that was carrying the @utahjazz more on @fox13 at 4 and 5 pic.twitter.com/oW7gvVZwn3

— Spencer Joseph (@SpencerJosephTV) March 30, 2021