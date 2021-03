Utah Jazz : cette stat dingue qui peut laisser espérer de grandes choses

Depuis le début de la saison, le Utah Jazz est impeccable. Dans une conférence Ouest annoncée comme un coupe-gorge, l’équipe de Rudy Gobert et Donovan Mitchell domine de la tête et des épaules. Certes, des équipes comme les Lakers ont des circonstances atténuantes. Mais la franchise propose du beau basket et affiche un superbe bilan de 35-11.

Surtout ils réussissent - pour le moment - un exploit que seules six équipes ont réalisé dans en NBA depuis que la ligne à 3-pts existe. A savoir être à la fois dans le Top 3 des meilleurs attaques et dans le Top 3 des meilleures défenses. Impressionnant.

Dans notre siècle, seuls les Golden State Warriors l’ont réussi, en 2014-15 puis en 2016-17. Trois équipes y sont parvenues dans les années 90s : les Blazers 90-91, les Sonics 93-94 et les Bulls 95-96. Auparavant, seules les Celtics de 1985-86 ont squatté le podium des deux catégories.

