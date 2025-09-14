Nikola Jokic est actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde. Le meilleur ? Je le pense. Même si je peux comprendre que la réponse à cette question peut varier selon les formes de certains de ses concurrents.

En tout cas, le Serbe est forcément dans la discussion. Invité du podcast The Young Man and The Three, Rudy Gobert a évoqué les qualités de l'intérieur des Denver Nuggets. Et pour le Français, Jokic est unique grâce à son cerveau.

"Ce qui m'impressionne le plus chez lui ? La façon dont son cerveau fonctionne, sa capacité à s'adapter aux situations et à prendre la bonne décision la plupart du temps. Et il le fait même lorsqu'il est fatigué, même lorsqu'il joue très longtemps.

C'est ce qui le rend unique. Puis il est aussi très grand. Vraiment grand. Il a un toucher incroyable. Mais je pense que la façon dont son cerveau fonctionne est vraiment unique", a insisté Gobert.

Je trouve aussi que Nikola Jokic se distingue par son QI basket. Est-il actuellement le joueur le plus fort dans cet aspect en NBA ? Un certain LeBron James, toujours performant à 40 ans, a certainement son mot à dire.

