Russell Westbrook pas intéressé par les offres en de la NBA

Toujours sans club, Russell Westbrook n'ira en Europe, où certaines équipes d'Euroleague pourraient s'intéresser à lui, ni en Chine, où il aurait une offre financière importante. Selon Marc Stein, l'ancien MVP reste concentré sur sa carrière aux Etats-Unis. Pourtant, cette dernière semble compromise. Le joueur a lui-même renoncé à sa dernière année de contrat aux Denver Nuggets. La franchise du Colorado ne comptait pas le faire jouer. Du coup, il a préféré trouvé un nouveau point de chute, ce qui peut se comprendre.

Sauf qu'il n'a visiblement pas d'offre sur le marché. Seul un intérêt des Sacramento Kings a été rapporté dans la presse, sans que ça se matérialise. En même temps, les franchises vraiment ambitieuses ne voudront probablement pas signer Westbrook, même s'il a démontré l'an passé qu'il pouvait dépanner en sortie de banc. Son manque d'adresse extérieure, son inconstance en défense, le fait qu'il est difficile de lui donner un rôle réduit... pour avoir vraiment une opportunité, Russ serait probablement mieux taillé pour les équipes de milieu de tableau.

Le vétéran va peut-être attendre quelques mois en espérant qu'une place se libère dans un roster. Ce serait triste de le voir partir à la retraite sans que ce soit de son propre chef.