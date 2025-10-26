L'Oklahoma City Thunder va-t-il réussir le premier back-to-back en NBA depuis les Golden State Warriors de 2018 ? Personnellement, j'ai des doutes. Pas à cause du niveau d'OKC. Mais plutôt par rapport à la difficulté dans cette Ligue, qui en demande de plus en plus sur le plan physique, d'enchaîner deux saisons aussi fortes.

Cependant, il y a un argument que j'arrive à entendre en faveur de cette équipe : la jeunesse de cette équipe. Il sera plus simple pour ce groupe d'enchaîner. Puis il y a un autre facteur à prendre en compte : la marge de progression de cet effectif.

Sans forcément passer un nouveau cap sur le plan collectif, Oklahoma a des individualités qui peuvent prendre une nouvelle dimension. Je pense aux deux premiers lieutenants de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren. Une idée d'ailleurs développée par Alex Caruso.

"Je pense que nous pouvons nous améliorer. C'est effrayant pour le reste de la ligue. Nous avons été tellement bons l'an dernier, mais je le dis haut et fort : nous pouvons nous améliorer et il existe réellement des moyens pour y parvenir.

C'est notre objectif. Puis il y a cette dynamique des jeunes", a commenté le joueur du Thunder pour le podcast The Young Man and The Three.

Je reste convaincu qu'un back-to-back représente un défi XXL dans cette NBA. Mais si une équipe actuellement peut le faire, c'est probablement OKC.