Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Théophile Haumesser se proposent de répondre à toutes vos questions. On parle de l'évolution du niveau de vie moyen du fan de basket, de la legacy de Nikola Jokic avec la Serbie, des limites de Luka Doncic et de l'avenir de l'équipe de France.

🎙️Les Nuggets sont-ils les vrais favoris pour le titre ?