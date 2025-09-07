Considérée comme l'une des équipes les mieux armées pour remporter cet Eurobasket 2025, la Serbie a pris la porte dès les 8es de finale face à la Finlande (86-92). Personnellement, je pense le forfait, au cours de la compétition, de Bogdan Bogdanovic a fait très mal à ce pays.

J'imaginais pas les Serbes prendre la porte aussi rapidement, mais j'avais déjà revu mes attentes à la baisse. Notamment par rapport à l'impression dégagée par l'Allemagne. Face aux médias, les Orlovi ont également tenté d'expliquer ce revers surprise.

Et pour eux, il y a une grande raison : le manque d'agressivité.

"Bravo à la Finlande, qui a joué un super match. Ils méritaient de gagner. La Finlande a joué avec énergie, a dominé les rebonds offensifs. C'était déjà la meilleure équipe au rebond offensif du tournoi et sur ce match, ils en prennent 20. Nous n'avons pas trouvé les solutions contre ça. La Finlande n'a marqué que 41% de ses tirs et a quand même inscrit 92 points. Les détails étaient importants, nous n'avons pas trouvé les solutions", a noté le sélectionneur Svetislav Pesic.

"Dès le début, j’ai l’impression qu’on n’était pas prêts à jouer. On a mal commencé. Ça commence par moi, en tant que plus jeune, qui n’étais tout simplement pas prêt dès l’entame. Ils ont pris 20 rebonds offensifs, ce qui est inacceptable. On savait ce qu’ils allaient faire, on s’était bien préparés, on avait regardé la vidéo, mais malgré ça, ils ont réussi à être meilleurs et plus physiques que nous.

Ils ont tenté 13 tirs de plus que nous. Leur pourcentage de réussite n’était pas incroyable, mais ils ont simplement pris plus de tirs. C’était l’équipe la plus agressive, la plus humble, et des choses comme ça arrivent", a lui analysé Nikola Jovic.

Sur ce match, les Serbes ont pris 36 rebonds contre 45 pour les Finlandais, dont 20 offensifs ! Une vraie différence entre les deux sélections sur cette rencontre...