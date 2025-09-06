Eurobasket J10 : La Turquie passe en se faisant peur, Sengun encore monstrueux

Turquie - Suède : 85-79

- La Turquie est en train de changer de statut. Invaincue en poules, en ayant notamment pris le dessus sur la Serbie, les joueurs d'Ergin Ataman ont peut-être senti la pression lié à leur étiquette de gros outsider, voire même de favori naissant pour l'Eurobasket. En tout cas, ils se sont sans doute fait peur par moments et ils ont dû batailler pour venir à bout de la Suède lors du premier huitième de finale disputé aujourd'hui à Riga. Derrière au score pendant toute la première mi-temps, les Turcs ont fini par prendre le dessus en resserrant la vis en défense dans le troisième quart (seulement 13 points encaissés en 10 minutes).

Si Cedi Osman (17 points) était le premier en jambes, c'est surtout Alperen Sengun, toujours lui, qui a fait la différence en sortant une nouvelle prestation monstrueuse : 24 points, 16 rebonds, 6 passes et 2 blocks. Plaque tournante du jeu de la Turquie, il a fait mal à la défense adverse, même si ses lancers ratés dans la dernière minute auraient pu encore une fois permettre à la Suède de se relancer. Pelle Larsson (15 points) et ses coéquipiers ont fait belle impression et ils peuvent quitter la compétition la tête haute... mais sans doute avec quelques regrets tant ils ne sont pas passés loin de l'upset.