Le Jazz fait revenir Jeff Hornacek dans son coaching staff

Le Utah Jazz a annoncé dans la nuit le coaching staff de son nouvel entraîneur, Will Hardy. Dans la liste, un nom ressort en particulier : celui de Jeff Hornacek. L’ancien joueur, dont le maillot a été retiré par la franchise, occupera un poste de consultant la saison prochaine.

Troisième option derrière Karl Malone et John Stockton, Hornacek a joué un rôle essentiel dans le run du Jazz jusqu’en Finales en 1997 et 1998. Spécialiste du trois points avant l’heure, l’arrière a tenu 14 ans en NBA. Il pourra ainsi partager cette expérience avec la jeune équipe de Utah.

Après l’arrêt de sa carrière, l’ancien All-Star (1992) s’est reconverti dans le coaching. Il est passé par le Jazz, en tant qu’assistant de Tyrone Corbin de 2011 à 2013, avant d’accepter un poste de coach en chef. Pendant trois ans à la tête des Suns, puis deux aux Knicks, il a plus récemment assisté Stephen Silas aux Rockets. Hornacek est on ne peut plus qualifié pour rejoindre le staff de Will Hardy.

Des têtes familières sur le banc du Jazz

Au-delà d’Hornacek, la franchise a bien entendu annoncé l’arrivée de nombreux assistants. Alex Jensen, à Utah depuis 10 ans, continuera l’aventure derrière un nouvel entraîneur après avoir figuré parmi les candidats pour le poste de coach en chef.

Lamar Skeeter, qui faisait lui aussi partie de la liste pour cette ouverture, garde également sa place sur le banc du Jazz. De même pour Bryan Bailey, Chris Jones et Sanjay Lumpkin, depuis plusieurs années avec l’équipe. Le Front Office a préservé une forme de continuité dans ses choix.

Parmi les assistants, on reconnaît Jason Terry, champion avec les Mavericks en 2011. Il rejoint Utah après une saison en tant que coach de G League et, surtout, 19 ans en tant que joueur dans le circuit. Il complète, avec Evan Bradds, Irv Roland et Sean Sheldon, une équipe bien fournie pour lancer la reconstruction du Jazz.