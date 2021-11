Jazz – Kings longuement interrompu parce qu’un fan a… vomi

Le niveau de jeu et la gestion des Sacramento Kings depuis quinze ans est à vomir. Littéralement apparemment. En effet, un fan de la franchise californienne n’en pouvait plus de voir son équipe perdre et il s’est vidée de ses tripes sur le terrain samedi soir, juste à côté du banc du Utah Jazz.

Plus sérieusement, le supporter en question était justement beaucoup trop ivre et il a donc vomi sans se contrôler. Au point où les employés de la salle, aidés de la mascotte, ont été contraints d’essuyer les dégâts pendant une bonne dizaine de minutes !

I'm kind of shocked this is the first time a Kings fan puked on the court, having to watch that team play over the years — Michael Lee (@MrMichaelLee) November 21, 2021

This is wild. Still delayed. We've got a clean-up crew with multiple mops, Slamson helping out. If this was my beat writing days, the game story writes itself considering how the Kings have played lately (down 96-82 to Utah at the moment)... https://t.co/uFXlIihW2P — Sam Amick (@sam_amick) November 21, 2021

I mean, it was bound to happen eventually. Have you seen the Kings for the past 15 years? https://t.co/miJOQRzuMv — Jeff McDonald (@JMcDonald_SAEN) November 21, 2021

Quite the lengthy delay as this is cleaned up. Jazz still haven't approached the bench area. Every fan in that front row has been moved, and their items are being taken away too. Hassan Whiteside is covering his nose as Eric Paschall cracks up laughing. — Andy Larsen (@andyblarsen) November 21, 2021

Un match longuement interrompu en plein quatrième quart-temps. Avec une belle punchline de Rudy Gobert à l’arrivée :

« La vie est pleine de surprises… J’espère qu’il va bien. Je l’ai regardé dans les yeux. Il souriait. Il souriait et il vomissait en même temps. »

